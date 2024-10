Ako se vrapci krajem oktobra prpušaju po zemlji, bit će oštra zima

Počelo je zimsko računanje vremena, ali za sada je to sve što se tiče zime. Iako smo na pragu novembra, temperature se još neće spuštati ispod nule, a ni snijega nema na vidiku.

“Ako oktobarski snijeg koji dan poleti pa prijeđe, bolje godi njivi nego đubre“, govorili su stari, ali od toga za sada nema ništa. Magla i niska naoblaka u jutarnji satima očekuju se i ove sedmice, no tokom dana će biti sunčano pa je vrijeme idealno za završetak radova u polju.

Ako ste ljubitelji narodne prognoze, a zanima vas kakva nam zima stiže, onda pratite i ptice, jer kako su kazivali: “Kad se krajem oktobra vrapci prpušaju po zemlji, bit će oštra zima.“

Natprosječno toplo

Prema prognostičkim kartama, Odsjeka za agrometeorologiju FHMZ-a, trend lijepog i stabilnog vremena, bez padavina i uz natprosječnu toplinu za ovaj dio godine, zadržat će se tokom sedmice pred nama.

Temperaturni režim neće se značajnije promijeniti. Minimalne vrijednosti kretat će se od 6 do 10, na jugu do 13 °C. U unutrašnjosti zemlje moguća je jutarnja magla, mjestimično i dugotrajnija. Nakon vedrijih noći jutra prohladna, pri tome i dalje bez opasnosti od mraza. Maksimalne dnevne vrijednosti u rasponu od 14 do 17 u većem dijelu Bosne, u Hercegovini i Posavini do 20 °C. Sredinom sedmice, sa prolazno povećanom naoblakom, neznatno svježije.

Uz povoljne vremenske prilike i duže sunčane periode, preovladavat će optimalni uslovi za provođenje radova na otvorenom, berbu kasnih sorti voća i povrća, te završetak sjetve ozimina. Rezerve vode u zemljištu, akumulirane u proteklom periodu, dobro će doći posijanim usjevima, s obzirom da je krajem ovog i početkom narednog mjeseca bez izgleda za kišu.

Prognoza po danima

U utorak, 29. oktobra, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostalim područjima jutro pretežno oblačno sa maglom po kotlinama. Postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 °C.

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne, u srijedu 30. oktobra, sunčano. U ostalim područjima jutro oblačno sa maglom po kotlinama. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 25 °C.

Posljednjeg oktobarskog dana, u četvrtak, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 25 °C.

Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, očekuje se i u petak, 1. novembra. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 °C.

Stranica BHmeteo, navodi da se sušno vrijeme, bez značajnijih padavina nastavlja i početkom 11. mjeseca. Prvih nekoliko dana narednog mjeseca idalje toplo, dok se iza 3. novembra očekuje zahlađenje uz mogućnost jutarnjeg mraza. Zahlađenje sasvim uobičajno za novembar i ne previše izraženo, tako da neke uranjene zime i snijega idalje nema na vidiku.

