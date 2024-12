Bh. kompanija proizvodit će 100 vozila mjesečno. Donosimo detalje!

Otkrivamo kada kreće serijska proizvodnja, kolika bi trebala biti cijena i koliko će se proizvoditi jedinica mjesečno

Serijska proizvodnja prvog električnog dostavnog vozila u Bosni i Hercegovini nazvano EVO, trebala bi krenuti od sredine naredne godine.

Ovo je za BiznisInfo.ba kazala Snježana Kopruner, direktorica firme GS Tvornica mašina Travnik koja stoji iza ovog projekta. Ona nam je otkrila i druge zanimljive detalje. Trenutno se rade alati za serijsku proizvodnju.

– To vam dolazi tek kada imate jedan ispravan i gotov prototip, i na osnovu tog prototipa se rade alati, najprije za izradu nosača svih tih dijelova, a onda poslije toga kompletna karoserija i to za šta trebaju kalupi – pojasnila je Kopruner.

Prema njenim riječima, to je ono za šta treba puno više vremena i novaca nego za proizvodnju samog prototipa.

– Mislim da naši inženjeri to dosta dobro rade i ja očekujem iz tih alata nultu seriju do polovine naredne godine. Očekujemo, dakle da tada proizvedemo prvih deset vozila, to se zove nulta serija koja se onda još jednom ispita, da se vidi jesu li alati uredu, i onda može ići serijska proizvodnja – kazala je naša sagovornica.

Dakle, serijska proizvodnja trebala bi krenuti u drugoj polovini naredne godine, potvrdila nam je direktorica GS-TMT-a.

Naglasila je da već ima više zainteresiranih kupaca. Konačna cijena još nije poznata, ali bi ona, okvirno trebala iznositi oko 15 hiljada eura. Tačna cijena će se znati nakon što se zaključe dogovori sa svim dobavljačima.

Zanimalo nas je i koliko će se ovih vozila proizvoditi u ovoj tvornici, kada pogon bude u punom kapacitetu. Kopruner nam je kazala da bi taj broj trebao biti stotinjak mjesečno.

O vozilu EVO

Jednim punjenjem oba baterijska modula omogućuju domet do 100 kilometara, a na zahtjev kupca moguća je ugradnja dodatnog modula.

Vozilo se puni unutar 5 sati korištenjem integriranog punjača ili unutar 45 minuta na stanici za punjenje. Kao dodatni način punjenja baterija ugrađen je solarni panel.

Maksimalna brzina je 45 km/h, maksimalna nosivost do 300 kg. Zapremina transportnog dijela je oko 1700 litara, ima ugrađenu policu za lakše razvrstavanje i transport robe, a prostor je organiziran tako da u njega stane jedna standardizirana euro paleta, ili sličan glomazni teret poput mašine za pranje veša, dijelova namještaja i sl.

Zahvaljujući otvorenom dizajnu i dimenzijama (uži je od jednog metra) odlična je opcija za navigaciju u izrazito prometnim i zakrčenim okruženjima.

