Danas je Dan metalaca

Danas se obilježava Dan metalaca. Metalski sektor posljednjih godina, kako navode sindikalci, doživljava renesansu, iako nema onog broja zaposlenih kako je to bilo prije 30 godina. Nekada je na području Tuzlanskog kantona u metalskoj industriji bilo zaposleno oko 20 hiljada radnika, a sada je to oko pet hiljada. No, položaj radnika je sada bolji i imaju pristojna primanja, kažu u Sindikatu metalaca TK.

”Danas imamo oporavak metalno-prerađivačkog sektora, radnici imaju pristojnu uposlenost, pristojna primanja, mogu reći u odnosu na današnje budžetske korisnike značajno veće plate. Nemaju problem nerješavanja doprinosa, neisplaćenih plata, tako da možemo reći da metalski sektor jedini problem s kojim se susreće danas je nedostatak kadra”, navodi Mešan Vildić, predsjednik Sindikata metalaca TK.

