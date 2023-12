Danas oblačno uz povoljnu biometeorološku prognozu

Jutros u većem dijelu naše zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle ili niske naoblake.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura zraka od 8 do 14, na jugu do 16 °C.

U četvrtak 28.12.2023., sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 11, a dnevna od 10 do 16 °C.

Uz povoljniju biometeorološku prognozu, tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nakon prohladnog jutra, kada je neophodno posvetiti pažnju odijevanju, temperature će porasti i biće osjetno ugodnije. Povećana naoblaka u prijepodnevnim satima, uglavnom će loše djelovati na raspoloženje kod meteoropata, sa odmicanjem dana u cijeloj zemlji sunčanije i uz ljepšu opštu sliku.

Zbog magle, na snazi je žuti meteoalarm.