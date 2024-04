Popodne ponovo kiša: Vremenska prognoza do kraja sedmice

U Bosni je jutros umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je pretežno sunčano. Više oblačnosti ima na sjeveru Hercegovine.

Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini pretežno sunčano prije podne, a više oblačnosti u drugom dijelu dana. Od sredine dana prema večernjim satima širom zemlje su mogući slabi kratkotrajni lokalni pljuskovi. Jači pljuskovi su mogući na istoku i jugoistoku Hercegovine.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni.

U petak 19.4.2024. u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prema poslijepodnevnim satima oblačnost će se smanjivati. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar većinom slab sjevernog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadne Bosne umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C.

U subotu 20.4.2024. u Bosni i Hercegovini novo naoblačenje se očekuje prije podne koje će usloviti slabu kišu, na planinama slab snijeg. Jače padavine su tokom noći na nedjelju. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C.

U nedjelju 21.4.2024. u Bosni i Hercegovini oblačno. U Bosni će padati susnježica ili snijeg, a u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini će većinom padati kiša, a snijeg će padati na planinama. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4°C, na jugu zemlje do 9°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7°C, na jugu zemlje do 12°C.