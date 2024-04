Danas sunčano, u narednim danima temperature i do 30 °C

Jutros je na sjeveru i sjeveroistoku Bosne pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku zemlje sunčano.

Danas u će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 17 do 23 °C.

U petak 05.04.2024., sunčano uz umjeren porast naoblake poslije podne. Vjetar slab zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, na sjeveru zemlje do 14, a dnevna od 18 do 24 °C.

U subotu 06.04.2024., sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 14, a dnevna od 21 do 27 °C.

U nedjelju 07.04.2024., sunčano. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, a dnevna od 22 do 28, lokalno na sjeveru zemlje do 30 °C, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.