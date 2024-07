Danas u BiH sunčano i vruće, na snazi narandžasti meteoalarm

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće uz malu oblačnost. Vjetar slab u Hercegovini jugozapadni, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39 °C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA

Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast temperaturnih vrijednosti, vruće i sparno.

Neophodno je prilagoditi aktivnosti i reducirati boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja.

Moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

S obzirom na nedostatak svježine u noći, za očekivati je i probleme sa snom.

Na snazi je i narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura.