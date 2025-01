Danas uglavnom sunčano uz niske temperature

Danas u većem dijelu zemlje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska naoblaka.

Poslije podne porast oblačnosti u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći slaba kiša je moguća na jugozapadu zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -10 do -4, na planinama do -14, na jugu od -2 do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu do 10 °C.

Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti u odnosu na protekli period, ponajviše zbog stabilnijeg vremena i blagog porasta temperatura zraka tokom jutarnjih sati.

Danju također uz dodatno zatopljenje, što će opštu sliku i pored povremeno povećane naoblake, ipak činiti ugodnijom. Preporučljivo je iskoristiti slobodno vrijeme za boravak na otvorenom, vodeći pri tome računa o primjerenoj zaštiti od hladnoće i ne pretjerujući sa aktivnostima.