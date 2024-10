Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme

Danas će u Bosni preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana.

Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove je moguća magla.

U kasnim večernjim satima na zapadu i sjeverozapadu Bosne očekuje se slaba kiša. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu zemlje do 27 °C.

Biometeorološke prilike povoljne

Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije biće boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odjenuti u jutarnjim i večernjim satima, s obzirom da će biti svježije. Opšta slika malo će se pogoršati kasno u noći, na sjeverozapadu Bosne, pod uticajem nadolazeće promjene vremena.