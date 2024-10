Narednih dana blagi rast cijena goriva u BiH

Nakon što su rast cijena goriva najavili iz Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore RS, sličnu najavu dobili smo i u Udruženju prometnika naftom FBiH. Cijene nafte i naftnih derivata narednih dana trebale bi biti više za pet feninga po litru.

Zbog općeg povećanja cijena na burzi i u jednom dijelu rasta troškova prijevoza, može doći do korekcije cijena do pet feninga, jer u FBiH još nije ukinuto zaokruživanje cijena.

U jednom periodu, zbog obustavljenog saobraćaja prema Mostaru, išlo se zaobilaznim putevima preko Rostova na srednju Bosnu, Zenicu i Sarajevo, ili preko Stoca i Nevesinja na Foču. Brzom intervencijom vlasti sada je to prevaziđeno i naše cisterne čekaju kako bismo iza 19 sati obavili transport. Dugoročne procjene, kada su u pitanju cijene nafte i naftnih derivata, zavisit će od trajanja i intenziteta sukoba na Bliskom istoku – kazao nam je predsjednik Udruženja prometnika naftnih derivata FBiH Milenko Bošković.

Iako smo u potpunosti zavisni od uvoza i ne raspolažemo značajnijim zalihama, cijene goriva u BiH od maja su uglavnom stabilne i još važe za najniže u regionu.

Predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima PK RS Đorđe Savić kaže da na promjene cijena na svjetskom tržištu najviše utječe strah od prekida linija snabdijevanja.

Ulazne cijene rastu unazad dvadesetak dana, tako da, računajući maksimalnu maržu do koje se može ići, cijene se moraju pomjerati do pet feninga.

Ne znamo šta će biti narednih nekoliko dana, ako dođe do pada cijena, onda poskupljenja kod nas neće ići do 10 feninga. Nezahvalno je bilo šta prognozirati jer turbulentno je u svijetu. Ako bi kojim slučajem došlo do sukoba Izraela i Irana, onda bismo imali eksploziju cijena, a ako ne bude rasplamsavanja, onda možemo očekivati da cijene idu dolje – pojašnjava Savić.

IZVOR:AVAZ