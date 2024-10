Do kraja mjeseca sunčano i bez kiše, evo kada se mogu očekivati padavine i novi snijeg

Do kraja ovog mjeseca vrlo izgledno da će se zadržati sušno i pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i riječnim tokovima česta jutarnja, a ponegdje i dugotrajna magla ili niska oblačnost.

Temperature uglavnom iznad prosjeka za ovo doba godine, sa dnevnim temperaturama do oko 20 °C.

Nešto hladnije u mjestima sa dugotrajnom maglom.

Zahlađenje i snijeg

Pred kraj oktobra i početkom novembra nakon dužeg stabilnog razdoblja, moguća je promjena vremenskih prilika. Prognoziraju se padavine, u nižim područjima kiša lokalno s kratkim pljuskovima, a u višim područjima susnježica i snijeg.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između -1°C i 4°C, u Hercegovini do 7°C. Najviša dnevna temperatura od 1°C do 5°C, jugu zemlje do 9°C.

Prognoza za naredne dane

U subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti u Krajini i na jugu. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24 stepena.

U nedjelju malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove prijepodne će biti magle. Vjetar slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.

U ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla i niska oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu zemlje do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.