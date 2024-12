EU RASFF: Povlačenje i opoziv Sinsay keramičkih zdjela s motivom soba

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine obaviještena je putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučene keramičke zdjele podrijetlom iz Kine prekrivene slojem plastične folije koja se ljušti pod utjecajem vodene otopine 4% octene kiseline.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: keramička zdjela

Kategorija: predmeti/materijali u kontaktu s hranom

Naziv brenda: Sinsay keramička zdjela s motivom soba

Zemlja podrijetla: Kina

Pošiljka lot br.: 697CX-MLC

Dobavljač (Kina): Ningbo Royal Union Co. Ltd., Ningbo 10F, Building B16 (West Area), No. 2560, Yongjiang Avenue, Yinzhou District, Zhejiang, China

Uvoznik u EU/ distributer: LPP S.A. Gdańsk, Łąkowa 39/4480-769 Gdańsk, Poljska

Distributer brenda u BiH: LPP BiH doo, Ul. kralja Petra I Karađordjevića 105, 78000 Banja Luka, BiH (vlasništvo nad brendom Sinsay u BiH)

Uvoznik u BiH naveden na distribucijskoj listi: SINSAY IS32 Tuzla Omega

Rizik: potencijalni rizik po zdravlje potrošača, ljuštenje sloja plastične folije u kontaktu s vodenom otopinom 4% octene kiseline

Navedeni proizvod nije u skladu s odredbama Pravilnika o materijalima i predmetima namijenjenim za kontakt s hranom („Službeni glasnik BiH“, broj 42/10) i Uredbe (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ/.

Sve raspoložive informacije o proizvodu, sukladno važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo poduzimanje mjera i povratno izvještavanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s navedenim podacima!