Evo kojim potrošačima će poskupjeti struja

Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine jučer je dao saglasnost za uvođenje takozvanih blok tarifa. Prijedlog će sutra biti upućen FERK-u, koji mora odobriti zahtjev u roku od 60 dana, izjavio je gostujući u emisiji BHT1 uživo Sanel Buljubašić, v.d. generalnog direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

– Duži period nagovještavamo pokretanje tarifnog postupka kod regulatora. Razmatrali smo više opcija i na kraju su se i Uprava i Nadzorni odbor opredijelili da ipak idemo sa ‘blok’ tarifama. Kako smo i dosad govorili, cilj je, prevashodno, da se građani navikavaju da štede energiju. Elektroprivreda je u ovom periodu prinuđena na takav način štednje – rekao je Buljubašić.

Pojasnio je da je riječ o tri “blok” tarife.

– Prva ‘blok’ tarifa je u kojoj je potrošnja do 268 kWh mjesečno. To je tarifa koja je i dosad bila u nekoj zaštićenoj kategoriji. Tu imamo preko 430 hiljada korisnika i u toj tarifi neće doći do poskupljenja. Sljedeća tarifa ide od 268 do 1000 kWh i u okviru te tarife imamo kategoriju potrošača čiji računi pedeset posto, pa i više, sežu od 50 do 80 KM i tu će biti neko povećanje cijene od pet do osam KM. I imamo tarifu sa ispod tri posto potrošača koji prelaze iznad 1000 kWh mjesečno – rekao je.

Intencija Elektroprivrede BiH je, naveo je Buljubašić, da građane zamole da 2024. godinu štede energiju kako ne bismo bili prinuđeni da tokom ove godine kupujemo električnu energiju na tržištu.

Naglasio je kako povećanje cijene struje ide od 268 kWh do 1000 kWh, u zavisnosti od kategorije potrošnje – visoke ili niske tarife.

– Nije nam intencija, odnosno nije tako zahtjev koncipiran prema FERK-u da naplaćujemo ako pređete iz prve u drugu tarifu, da naplaćujemo sve po cijeni druge. Po drugoj cijeni naplaćujemo samo razliku za onaj dio koji pređete iz jedne u drugu, odnosno iz druge u treću tarifu – rekao je Buljubašić.

Potvrdio je da će zahtjev o uvođenju “blok” tarifa u utorak biti predat FERK-u.

– Očekujemo odgovor u roku od 60 dana. To je neka zakonska obaveza i pravila koja FERK poštuje. Kakav će biti ishod ja uistinu ne mogu reći s obzirom da je FERK nezavisni regulator – rekao je Buljubašić.

On smatra kako se ovdje ne može govoriti o diskriminaciji krajnjih kupaca.

– Po pravilniku FERK-a, mi imamo mogućnost da, osim visoke i niske tarife, podnesemo zahtjev da se definiše cijena u odnosu na količinu potrošene električne energije. Mi koristimo to pravo i podnijeli smo takav zahtjev.

Buljubašić ističe da postoji mnogo načina na koji se može štediti.

– Svako u svom domaćinstvu određuje mjere štednje. Njemačka je, naprimjer, prije par godina uvela da se zagrijavanje radnih prostorija sa 20 smanjuje na 19 stepeni. Kako da mi štedimo? Da parafraziram, ako vam ne treba sijalica u hodniku, nemojte je paliti, koristite je tamo gdje boravite. Ako u okviru niske tarife građani pokušaju koristiti što više energije, i to je jedan vid uštede, zatim ugradnja štednih sijalica, ima tu mnogo načina – rekao je Buljubašić.

