FERK odobrio gradnju novih solarnih elektrana u Hercegovini

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK jučer je u svom sjedištu u Mostaru održala redovnu sjednicu.

Za „BROTIS“ d.o.o. Čitluk dopunjena je dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije sa još dvije fotonaponske elektrane „BROTIS 5“ i „BROTIS 6“, obje instalisane snage po 990 kW AC, locirane u naselju Potpolje, Čitluk.

Doneseno je i 14 rješenja po zahtjevima za sticanje statusa kvalifikovanog proizvođača i to za jednu fotonaponsku elektranu „PROTON PLUS 6“ podnosioca zahtjeva PROTON PLUS d.o.o. iz Mostara, za jednu fotonaponsku elektranu „Ljubuški 5“ podnosioca zahtjeva GP TOMING d.o.o. Grude i 12 fotonaponskih elektrana podnosioca zahtjeva „ČULE PROMET“ d.o.o. Mostar.

Iz naftne privrede donesena su rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licence) za trgovanje LPG-om podnosioca zahtjeva „UNICOMERC“ d.o.o. Gradačac i dva rješenja po prijedlogu Dozvole za rad (licencije) za transport naftnih derivata drumskim saobraćajem podnosioca zahtjeva „JUNUZOVIĆ-KOPEX“ d.o.o. Lukavac i „ZLATA-TRANS“ d.o.o. Sarajevo, Semizovac.

Na sjednici je odlučeno i da se u postupak opšte rasprave upute nacrti dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije za podnosioce zahtjeva PROTON PLUS d.o.o. iz Mostara, ASA Energija d.o.o. Sarajevo, GP TOMING d.o.o. Grude i Globalis d.o.o., kao i Nacrt dozvole za obavljanje djelatnosti snabdijevanja i trgovine električnom energijom podnosioca zahtjeva „PETROL BH OIL COMPANY“ d.o.o. Sarajevo.

Kopije nacrta dozvole mogu se dobiti svakim radnim danom od 11:00 do 13:00 sati, u sjedištu FERK-a, na protokolu ili na službenoj internet stranici FERK-a www.ferk.ba. Rok za podnošenje pisanih komentara na navedene nacrte dozvole je do 02.12.2024. godine do 12:00 sati.

Na ovoj sjednici FERK je donio tri rješenja po žalbama kupaca i jedno rješenje po zahtjevu za rješavanje spora.

Donesena je i Odluka o zamjenskoj tržišnoj cijeni za mjesec decembar 2024. godine.

Zamjenska tržišna cijena je cijena po kojoj privilegovani proizvođač električne energije iz OIEiEK, koji je ostvario pravo na podsticaj na osnovu premije utvrđene procesom aukcije za velika postrojenja – FIP aukcije, prodaje električnu energiju Operatoru za OIEiEK do uspostavljanja organizovanog dan unaprijed tržišta električne energije.

Zamjenska tržišna cijena električne energije za mjesec decembar 2024. godine iznosi 16,9658 feninga/kWh. Ista cijena za mjesec novembar 2024 godine je iznosila 19,3436 feninga/kWh.

Usvojen je i Plan nadgledanja za 2025. godinu. Zakonom o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da je jedna od opštih nadležnosti FERK-a i nadgledanje energetskih subjekata kojima je izdao dozvolu, dok je Pravilnikom o regulatornom nadgledanju propisano da FERK donosi do 30.11. plan nadgledanja za narednu godinu.