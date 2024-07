I danas sunčano i toplo

Danas u našoj zemlji sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući izolovani lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu 41 °C.

Biometeorološka prognoza

Nastavlja se period neuobičajeno visokih temperatura, što će uz povremeno povećanu naoblaku i sparno vrijeme, kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Neophodno je prilagoditi aktivnosti svježijim i ugodnijim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti najlošija na sjeveru i sjeveroistoku zemlje.