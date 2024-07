Na snazi narandžasti meteoalarm zbog ekstremno visokih dnevnih temperatura

Zbog iznimno visokih dnevnih temperatura na području Hercegovine, centralne i sjeverne Bosne na snazi je narandžasti, a u Krajini i jugozapadnoj Bosni žuti meteoalarm.

Tako se na mostarskom području prognoziraju dnevne temperature do 40 stepeni Celzijusa, a trebinjske regije između 35 i 38 stepeni Celzijusa usljed čega je na snazi narandžasti meteoalarm.

Iznimno toplo bit će i na području višegradske regije gdje se očekuju dnevne temperature između 37 i 40 stepeni Celzijusa, prijedorske regije između 36 i 39 stepeni Celzijusa, banjalučke i fočanske regije između 35 i 38 stepeni Celzijusa.

Na području tuzlanske regije prognoziraju se dnevne temperature do 36, a sarajevske 35 stepeni Celzijusa.

“Ostanite na oprezu i pratite savjete nadležnih službi. Očekujte značajna ometanja u dnevnim rutinama. Putujte samo ako je neophodno. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi”, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Istovremeno na području livanjske regije očekuju se dnevne temperature oko 33 stepeni Celzijusa.

Danas se u Bosni i Hercegovini prognozira sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući izolovani lokalni pljuskovi.

Vjetar slab u Hercegovini uglavnom jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura zraka od 20 do 26, na jugu i sjeveru do 28, a dnevna od 32 do 38, na jugu 41 stepen Celzijusa.

U Sarajevu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna oko 36 stepeni Celzijusa.