Kriza s kavom najveća još od 1977.: U BiH espresso dvije i pol marke, uskoro i nova poskupljenja

Situacija u Evropi nije ništa bolja jer se očekuje povećanje cijene kafe u supermarketima već krajem decembra ili početkom januara.

Dvije kafe pet maraka.

To nas je jednog od ovih decembarskih jutara dočekalo u jednom mostarskom kafiću. Nismo se iznenadili jer prateći događanja u svijetu, a kafa je berzanska roba na koju ne možemo utjecati, jasno je da poskupljuje i ove godine dostiže rekordnu cijenu. No, treba li espresso biti dvije i po marke, o tome bi se dalo raspravljati, piše Večernji list BiH.

Ugostitelj koji planira isto poskupljenje, ali početkom 2025. godine, objašnjava nam zašto je to tako. – Kilogram kafe koju sam prije pandemije plaćao oko 40 maraka sada plaćam 52 marke, a gdje su svi drugi troškovi, koji su veći! Također, rasla je cijena rada. Sve treba uzeti u obzir. Ako ćemo pratiti standard, tako, nažalost, mora biti – ispričao nam je. Onih koji će zadržati staru cijenu, čini se, nema mnogo.

Ugostiteljstvo je složen posao i tko god ga je radio, zna da je to hljeb sa sedam kora. Danas gosta ne možete prevariti, pa je i to prednost visokih cijena. Ako on osjeti da za dvije i po marke pije nekvalitetnu kafu, da se konobar ne trudi napraviti je što je moguće bolje, on će ga kazniti tako što se sutra neće pojaviti, već će otići negdje drugo. A ugostitelji se u većini slučajeva drže zajedno u cijeloj BiH i cijene se prate i formiraju u konačnici. I jasno je da će zbog svjetskih zbivanja i lošeg prinosa kafe nama dolaziti skupa kafa, a to pogađa i nas i vas kao gosta – ispričao nam je ugostitelj.

A sada da vidimo šta se u svjetskim okvirima konkretno događa i zašto i nas u BiH sve to pogađa. U utorak cijena arabice premašila je 3,44 dolara po funti (0,45 kg), što predstavlja više od 80% povećanja u samo godinu dana. Istovremeno, cijene robuste, koja ima značajan udio na globalnom tržištu, porasle su više od 60%. Posljednji put slična situacija zabilježena je davne 1977. godine, kada su neuobičajene snježne padavine uništile plantaže u Brazilu, vodećem svjetskom proizvođaču kafe. Danas se historija ponavlja, ali uz dodatne izazove. Dva najveća svjetska proizvođača kafe, Brazil i Vijetnam, pogođena su ekstremnim vremenskim uvjetima.

Suše, obilne kiše i drugi klimatski ekstremi nanijeli su štetu plantažama, što je dovelo do smanjenja ponude na tržištu. U Brazilu, koji je najveći proizvođač arabice, gubici su ogromni, dok su plantaže robuste u Vijetnamu pretrpjele sličnu sudbinu. Industrija kafe počinje osjećati pritisak koji se prenosi na potrošače. Velike pržionice kafe godinama su uspješno apsorbirale skokove cijena kako bi zadržale kupce i tržišni udio. Međutim, analitičari upozoravaju da će se to uskoro promijeniti. Kako su rezerve kafe niske, a potražnja nastavlja rasti, povećanje cijena na tržištu postaje neizbježno. Stručnjaci upozoravaju da su brendovi kafe na prekretnici.

IZVOR:VECERNJI.BA