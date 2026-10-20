Liga prvaka donosi nove uzbudljive duele: PSG protiv Barcelone, nastupaju i bh. reprezentativci

Ljubitelji fudbala večeras, 20. oktobra, će ponovo doći na svoje, jer se nastavlja ligaška faza UEFA Lige prvaka.

Treće kolo donosi niz zanimljivih duela, a najveću pažnju privlači susret na “Parku prinčeva”, gdje će Paris Saint-Germain ugostiti Barcelonu.

Obje ekipe imaju visoke ambicije u elitnom europskom takmičenju, pa bi ovaj duel mogao ponuditi mnogo uzbuđenja, kvalitetnog fudbala i taktičkog nadmudrivanja. PSG će pred domaćom publikom pokušati iskoristiti prednost svog terena, dok Barcelona u Pariz stiže s namjerom da nastavi odličnu seriju iz domaćeg prvenstva.

Liverpool protiv Villarreala, City dočekuje AEK

Pored velikog derbija u Parizu, zanimljivo će biti i na “Anfieldu”, gdje Liverpool dočekuje Villarreal. Engleski velikan želi iskoristiti prednost domaćeg terena, ali španski predstavnik ima dovoljno kvaliteta da zakomplikuje posao domaćinu.

Manchester City će na svom stadionu odmjeriti snage s grčkim AEK-om. Ekipa iz Manchestera ulazi u susret s velikim očekivanjima, a cilj će joj biti da potvrdi svoju ulogu jednog od kandidata za najviši plasman. AEK, s druge strane, tražit će priliku da iznenadi favoriziranog protivnika.

Posebnu pažnju privlači i duel Porta i PSV Eindhovena. Riječ je o ekipama koje imaju bogato europsko iskustvo, a njihov međusobni susret mogao bi biti važan u borbi za što bolju poziciju u ligaškoj fazi. Ovaj susret će se s posebnom pažnjom pratiti u Bosni i Hercegovini zbog toga što bi za PSV mogao nastupiti i naš reprezentativac Esmir Bajraktarević.

Roma, Napoli i Stuttgart pred novim izazovima

Roma će na “Olimpijskom stadionu” u Rimu ugostiti Slovan Bratislavu. Italijanski predstavnik želi pred domaćim navijačima doći do važnih bodova, dok će gosti pokušati pružiti što snažniji otpor.

Napoli će snage odmjeriti s norveškim Bodø/Glimtom, ekipom koja je već pokazala da može biti neugodan protivnik na europskoj sceni. Italijanski klub morat će ozbiljno pristupiti ovom susretu kako bi opravdao očekivanja.

U Njemačkoj će Stuttgart dočekati Atletico Madrid. Španski klub poznat je po čvrstoj organizaciji igre i takmičarskom karakteru, dok će Stuttgart pokušati iskoristiti energiju domaćeg terena. Ovaj duel mogao bi ponuditi zanimljiv sudar različitih fudbalskih stilova, a sa posebnom pažnjom pratit će ga ljubitelji fudbala u Bosni i Hercegovini zbog Ermedina Demirovića, našeg reprezentativca i napadača Stuttgarta koji je do sada u Ligi prvaka postigao četiri pogotka što ga svrstava među najbolje strijelce u elitnom takmičenju.

Program će otvoriti Fenerbahce i Slavia Prag, odnosno Sabah i Borussia Dortmund. Oba susreta počinju u ranijem terminu od 18:45 sati i predstavljaju priliku ekipama da osvoje važne bodove u nastavku borbe za plasman u narednu fazu takmičenja, dok ostali susreti počinju u 21 sat.