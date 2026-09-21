Tuzlanski kanton daje mladima do 2.000 KM za IT edukacije i strane jezike

Tuzlanski kanton osigurao je 189.000 KM za sufinansiranje IT i jezičkih edukacija mladih. Pojedinačna podrška iznosi do 2.000 KM.

Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK upoznali su zanteresovane okupljene na info danu sa mogućnostima korištenja programa koji mladima sa područja Tuzlanskog kantona osigurava sufinansiranje troškova obrazovanja i usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina.

Prema riječima resornog ministra Damira Gazdića, prilikom kreiranja budžeta za mlade za 2026. godinu za ove namjene je obezbijeđen iznos od 189.000 KM.

“Uveli smo program gdje će naši mladi imati priliku da apliciraju za neformalno obrazovanje, odnosno za stjecanje informatičkih i jezičkih kompetencija a mi ćemo te njihove iznose, odnosno škole, jezika i informatike sufinansirati do maksimalnog iznosa od 2.000 KM. Pozivam sve naše mlade sa područja TK koji imaju volju i želju da se dodatno educiraju kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Ovo je jedan od nesvakidašnjih projekata. Novina koju ima, čini mi se, samo Tuzlanski kanton”, rekao je Gazdić uz napomenu da aplicirati mogu svi mladi od 18 do 35 godina starosti koji ispunjavaju uslove javnog poziva.

Za apliciranje na ovaj javni poziv pored uvjerenja o državljanstvu i kretanju zainteresovani trebaju predočiti i predračune sa cijenom i dužinom trajanja neformalnog obrazovanja koje izdaju organizatori obrazovanja odraslih, a odnose se na usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina.

Predstavnica Vijeća mladih Teočaka Ajla Đuzdanović prisustvovala je današnjem događaju kako bi svoje utiske što bolje prenijela sugrađanima.

“Smatram da je posjedovanje IT vještina i poznavanje stranih jezika od krucijalne važnosti za mlade u 21. stoljeću zbog svog ličnog razvoja, ali i profesionalnog”, kazala je Đuzdanović ovom prilikom.

Važnost praćenja napretka tehnologije i informatike istaknuo je i predsjednik Vijeća mladih Grada Tuzla Belmin Tukić.

“Svakako da je ovaj javni poziv jako značajan, budući da se u dva do tri mjeseca promijeni mnogo toga. Za samu konkurentnost je svakako potrebno biti stalno u edukaciji i pogotovo u neformalnoj edukaciji”, rekao je Tukić.

Javni poziv sa svim pojedinostima objavljen je na web stranicama Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK i Vlade TK a ostaje otvoren do utorka, 6. oktobra 2026. godine, saopćeno je iz Vlade TK.

IZVOR:AKTA.BA

https://www.akta.ba/vijesti/bih/208406/tuzlanski-kanton-daje-mladima-do-2000-km-za-it-edukacije-i-strane-jezike