Preporuke ZZJZ TK: Kako postupiti nakon ugriza zmije

Boravak u prirodi tokom proljetnih i ljetnih mjeseci povećava mogućnost susreta sa zmijama, zbog čega iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona građane pozivaju na dodatni oprez.

Većina zmija nije agresivna, a ugrizi se najčešće događaju kada osoba životinju slučajno nagazi, uznemiri ili pokuša uhvatiti i ukloniti.

Kako smanjiti rizik od ugriza zmije

Tokom boravka u prirodi preporučuje se nošenje zatvorene obuće i dugih pantalona, kao i kretanje označenim stazama. Treba izbjegavati prolazak kroz gustu travu, grmlje i neuređeno rastinje, gdje se zmije mogu skrivati.

Poseban oprez potreban je prilikom branja šumskih plodova, rada u vrtu, pomjeranja kamenja i boravka na nepreglednim mjestima. Ruke ne treba zavlačiti u pukotine, ispod kamenja ili u grmlje, a zmiju ne treba pokušavati dodirivati, hvatati niti ubijati.

Šta učiniti ako dođe do ugriza

U slučaju ugriza važno je ostati smiren i umiriti povrijeđenu osobu. Kretanje treba svesti na najmanju moguću mjeru, a ugrizeni dio tijela imobilizirati.

Zbog mogućeg oticanja potrebno je ukloniti nakit, sat i usku odjeću. Hitnu medicinsku pomoć treba pozvati što prije ili povrijeđenu osobu prevesti u najbližu zdravstvenu ustanovu.

Izgled zmije može biti korisna informacija ljekarima, ali građani ne bi trebali pokušavati da je uhvate ili ubiju.

Postupci koji mogu pogoršati stanje

Mjesto ugriza ne treba rezati, a otrov se ne smije pokušavati isisavati. Ne preporučuje se podvezivanje ekstremiteta niti stavljanje leda, alkohola, hemikalija ili biljnih preparata na ranu.

Pravovremena i pravilna medicinska pomoć značajno smanjuje rizik od komplikacija. U slučaju sumnje na ugriz otrovnice potrebno je bez odgađanja potražiti stručnu pomoć.

Iz Zavoda za javno zdravstvo TK građane pozivaju da tokom boravka u prirodi poštuju preventivne mjere i pravilno reaguju ukoliko dođe do ugriza zmije.