Kraj anonimnih poziva u BiH: Uvodi se obavezna registracija prepaid SIM kartica

ijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici, na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, usvojilo je Zakon o dopunama Zakona o komunikacijama kojim se uvodi obaveza registracije korisnika mobilnih telekomunikacionih usluga s plaćanjem unaprijed, odnosno prepaid korisnika.

Ovim izmjenama zatvara se pravna praznina koja je do sada omogućavala korištenje prepaid SIM kartica bez registracije korisnika, što je u praksi otežavalo ili onemogućavalo efikasno provođenje istraga.

Iz resornog ministarstva saopćeno je da su se sigurnosne i pravosudne institucije suočavale s ozbiljnim ograničenjima u utvrđivanju identiteta osoba koje koriste telekomunikacione usluge za izvršenje krivičnih djela, s obzirom na to da formalni pretplatnički odnos kod prepaid korisnika nije postojao.

Sigurnost građana

Ministar Forto istakao je da se radi o mjeri koja ima za cilj jačanje sigurnosti, bez zadiranja u pravo na privatnost građana.

“Ovo je mjera koja jača sigurnost građana, a ne zadire u njihovu privatnost. Ne uvodimo nadzor sadržaja komunikacija, nego obavezu identifikacije korisnika kao što je to već slučaj kod postpaid ugovora”, izjavio je Forto.

Dodao je da očekuje da zakon u što kraćem roku prođe parlamentarnu proceduru.

Rokovi primjene

Zakon predviđa i jasne rokove za njegovu primjenu. Regulatorna agencija za komunikacije BiH dužna je u roku od šest mjeseci donijeti podzakonski akt kojim će detaljno urediti proceduru registracije.

S druge strane, telekom operateri imat će rok od 18 mjeseci da registriraju sve postojeće prepaid korisnike. Nakon isteka tog roka, operater će biti obavezan obustaviti pružanje usluge korisnicima koji nisu izvršili registraciju.

Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH navode da se usvajanjem ovih dopuna Bosna i Hercegovina suočava s konkretnim sigurnosnim izazovima i jača kapacitete institucija za efikasnije provođenje istraga, uz očuvanje prava na privatnost građana.