Meteorolozi objavili kakvo vrijeme nas očekuje u narednim danima

Kao i u prethodnom periodu i u nastavku decembra se nastavlja sa promjenjivim i raznolikim vremenskim prilikama u Bosni i Hercegovini, saopćio je Federalni hidrometeorološki zavod objavivši prognozu do 18. decembra.

Nakon što je početkom mjeseca ponegdje bilo toplo kao nikada do sada od početka instrumentalnih mjerenja u decembru, pred nama je period s temperaturama primjerenim datumu u kalendaru u kojem se nalazimo. Pored osjetno nižih temperatura očekujemo i snijeg u Bosni, a kišu u Hercegovini.

Od popodnevnih sati u utorak (05. 12.), kiša će prvo zahvatiti zapadnu, jugozapadnu Bosnu te područje Hercegovine i do kraja dana se proširiti na ostatak zemlje. U noći sa utorka na srijedu kiša će u Bosni preći u susnježicu i snijeg.

Minimalne temperature zraka varirat će od -3°C do 3°C u Bosni, na području Hercegovine od 3°C do 8°C. Najviše dnevne između 0°C i 5°C u Bosni do 8°C na jugu zemlje.

Stabilnije vremenske prilike i nešto više temperature zraka izgledne su za dane vikenda (09. i 10. 12.) i početkom naredne sedmice. Prema raspoloživim sinoptičkim materijalima padavine su moguće od četvrtka (14. 12.).

Jutarnje temperature kretat će se između 0°C i 5°C u Bosni do 9°C u Hercegovini. Maksimalne očekivane temperature varirat će između 6°C i 12°C, u Hercegovini do 14°C, saopćio je Zavod. N1