MUP RS zabranio skup u Mrkonjić Gradu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Policijske uprava Mrkonjić Grad zabranila je javni skup u Mrkonjić Gradu povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Kako je saopćeno iz PU Mrkonjić Grad, u skladu sa članom 9. i 13. stav 1. tačka a., g. i d, člana 14. stav 3. Zakona o javnom okupljanju i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku, donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji SABNOR-a BiH, za dan 25. novembra 2023. godine u Mrkonjić Gradu.

“Također, Policijska uprava Mrkonjić Grad, u skladu sa članom 13. stav 1. tačka d., člana 14. stav 3. Zakona o javnom okupljanju i člana 190. Zakona o opštem upravnom postupku, donijela je Rješenje o zabrani javnog skupa u organizaciji Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad, za dan 25. novembra 2023. godine u Mrkonjić Gradu”.

Policijska uprava Mrkonjić Grad, kako su naveli, navedena Rješenja donijela je nakon analize svih bezbjednosnih aspekata i okolnosti ovih javnih skupova.

“Imajući u vidu da je isti dan na istom mjestu najavljen skup SABNOR-a BiH i Opštinske boračke organizacije Mrkonjić Grad cijenimo da zbog okupljanja većeg broja učesnika i posjetilaca najavljenih skupova, organizovanih od strane organizacija koje imaju različita programska opredjeljenja, postoji stvarna opasnost da bi njihovim održavanjem bila ugrožena bezbjednost ljudi i imovine i da bi došlo do ozbiljne opasnosti od nasilja ili narušavanja javnog reda i mira u većem obimu”, dodaju iz PU Mrkonjić Grad.

Policijska uprava Mrkonjić Grad, kako se zaključuje u saopćenju, apeluje na građane da poštuju pozitivne zakonske propise i da svojim ponašanjem ne dovedu do ugrožavanja drugih.

Inače, u Mrkonjić Gradu je 25. novembra 1943. godine održano Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a na kojem je Bosni i Hercegovini vraćena hiljadugodišnja državnost.

Podsjećamo, ranije danas je policijska uprava Banja Luka zabranila je održavanje javnog skupa povodom Dana državnosti BiH u organizaciji Gradskog odbora SDP-a koji je bio planiran za subotu 25. novembra u Banjoj Luci.

Iz policije RS-a je saopćeno kako je “procijenjeno da postoji realna mogućnost da na ovom javnom skupu može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine, te do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.”

