Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom kolovozu, uz slabiju frekvenciju vozila

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po mokrom ili vlažnom kolovozu, uz slabiju frekvenciju vozila.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje (na Makljenu), Glamoč-Mlinište, Banovići-Živinice-Dubrave, Gračanica-Tuzla-Zvornik, Kladanj-Vlasenica, kao i na području Odžaka i Banja Luke.

Na jače udare vjetra upozoravamo u zapadnoj i jugozapadnoj Bosni.

Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja.

U toku su radovi na rušenju tunelske cijevi na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, zbog čega je saobraćaj na ovoj dionici obustavljen. Predviđeno je da radovi traju do kraja ovog mjeseca, a za to vrijeme putnička i teretna vozila do 20 tona koriste alternativni pravac Trnovo-Grebak-Ustikolina-Foča. Putnička vozila, kao i teretna vozila do 12 tona mogu koristiti i pravac Sarajevo- Rogatica- Ustiprača- Goražde-Foča.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača vozila do 12 tona ukupne dozvoljene mase saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 12 tona saobraćaj obustavljen.

Na dionici Ključ-Sanski Most zbog radova na mostu na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka, saobraćaj je obustavljen i preusmjeren na obilaznicu.

U toku su radovi na ulazu u Neum (Stolac-Neum) zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na postojeću obilaznicu (Dubrovačka ulica).

Sanacioni radovi izvode se i na magistralnim putevima Grude-Vitina i Rača-Bijeljina, kao i na ulazu u Bosansku Gradišku, a na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, jednom trakom.

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.