Narednih dana suho i stabilno vrijeme

Jutarnji minusi i mraz u Bosni će narednih dana jedini podsjećati da se kalendarski nalazimo još u zimskom godišnjem dobu. Suho i stabilno sa malom do umjerenom oblačnošću u centralnim i sjevernim područjima preovladavaće u Bosni i Hercegovini do kraja januara i u prvoj sedmici februara.

U kotlinama i duž riječnih tokova u Bosni, u prijepodnevnim satima moguća je magla koja bi mogla biti nekad i dugotrajnija. Temperature zraka biće u laganom porastu, tako da će se jutarnji minusi u dane vikenda zadržati samo u višim područjima, navodi se u prognozi vremena Federalnog hidrometorološkog zavoda za period 30. januar – 12. februar.

Minimalne temperature zraka do kraja radne sedmice varirat će između -5°C i 1°C u Bosni, u Hercegovini od 1°C do 5°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 4°C i 9°C, na jugu zemlje do 14°C. Za vikend, uz blago povećanje naoblake očekivane minimalne temperature biće od -1°C do 4°C u Bosni, na jugu do 6°C. Maksimalne temperature uglavnom do 12°C u Bosni i 16°C u Hercegovini.

Od ponedjeljka, 5. februara uz stabilne vremenske prilike i jačanjem juga izvjesno je i povećane temperature zraka. Jutarnje temperature uglavnom iznad 0°C, a najviše dnevne do 15°C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.