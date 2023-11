Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas je u Sarajevu zajedno sa direktoricama sigurnih kuća u Federaciji Bosne i Hercegovine ozvaničio početak ovogodišnjih ‘16 dana aktivizma’, kampanje u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, te potpisao Opću deklaraciju o saradnji tog ministarstva i sigurnih kuća u FBiH na sprečavanju nasilja nad ženama i dịevojčicama.

Potpisivanjem te deklaracije poslali su jasnu poruku da nasilje nad ženama i u porodici nije i ne može biti prihvatljivo i da će zajednički raditi na zaštiti žena, prevenciji i eliminisanju nasilja nad ženama.

Delić je na konferenciji za novinare izrazio zahvalnost osnivačicama sigurnih kuća na području FBiH, naglašavajući hrabrost i odlučnost u njihovom radu, kao i UN-u i UN Womenu na svesrednoj podršci Ministarstvu rada i socijalne politike.

– Naša je želja nakon svih posjeta sigurnim kućama na području FBiH da svi zajedno, jednoobrazno nastupimo i dignemo svoj glas u borbu protiv nasilja nad ženama i da nasilje ne prihvatimo nikada kao rješenje bilo kojih problema u našem društvu – rekao je Delić.

Nasilje nad ženama, kako je dodao, jeste nemoć našeg društva da se izbori sa raznim predrasudama, a posebno sa istorijskom potlačenošću žene u BiH i našeg patrijarhalnog odnosa prema ženama. Naglasio je da je potrebno mijenjati narative i tok misli, te da je jedni koji treba da osjeća stid i sram, zapravo nasilnik.

– Ono što je također danas važno jeste da pošaljemo poruku svim žrtvama nasilja da one nisu i ne smiju nikada biti same i da one imaju podršku i u ovim sigurnim kućama kojei su najbolji primjer sigurne luke, utočišta za sve žene žrtve nasilja, ali je potrebno da se i one same ohrabre i da ne pristanu da trpe nasilje bilo kojeg oblika – istakao je Delić.

Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Ingrid Macdonald pohvalila je napore Ministarstva i resornog ministra što su stavili naglasak i težište na to izuzetno važno pitanje, odnosno problem koji ne pogađa samo žene ili djevojčice nego doslovno svakog člana društva.

– Prije neki dan započeto je obilježavanje 16 dana aktivizma protiv rodnog zasnovanog nasilja, kampanje koja je pokrenuta uz svesrdnu podršku naših kolega iz UN Women. Inicijativa 16 dana aktivizma je započela 25. novembra i završava se 10. decembra, obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava, a cilj je usmjeriti fokus na ovaj najčešći oblik kršenja ljudskih prava – podsjetila je Macdonald.

Dodala je da su direktorice pet sigurnih kuća na području Federacije BiH te koje pružaju ključnu podšku žrtvama nasilja, te da UN Women blisko sarađuje sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike.

– Svi mi pojedinačno sa svoje strane možemo napraviti istinsku razliku. Nijedna žena nije tražila niti izazvala nasilje kojem je izložena i nema nikakvog izgovora za nasilje – istakla je Macdonald pozivajući sve da se pridruže toj kampanji.

Predstavnice nevladinih organizacija koje pružaju podršku sistemu sigurnih kuća, direktorica Medice Zenica Sabiha Husić, direktorica Fondacije lokalne demokratije Sarajevo Jasmina Mujezinović, direktorica Vive žene Tuzla Jasna Zečević, predsjednica Upravnog odbora i osnivačica Žena BiH Mostar Azra Hasanbegović i direktorica Žene sa Une Bihać Aida Behrem istakle su izuzetnu saradnju sa Ministarstvom i resornim ministrom, te pohvalile partnerstvo između nevladinih organizacija, nadležnih ministarstava i međunarodnih organizacija.

– Ja moram zaista s vama podijeliti ono što istinski mislim kao aktivistica koja radi na tim temama i na tom polju više od 30 godina, da je za mene, a vjerujem i moje kolegice, ovo istorijski događaj. Mi dosad nismo imali priliku da na ovaj način obilježimo ili započnemo 16 dana aktivizma. Ovo je prvi ministar na nivou Federacije koji sluša glasove nas iz sigurnih kuća, iz ženskih specijaliziranih nevladinih organizacija i ne samo da sluša, nego i čuje i pokušava da učini konkretne akcije zajedno s nama. To nam da je novu snagu nakon toliko decenija borbe za bolji život svake žene i djevojčice – rekla je Husić.

Dodala je da se organizaciji Medica Zenica, specijaliziranoj ženskoj organizaciji za brigu o najranjivijim kategorijama u društvu, oko 200 osoba javilo zbog nekog oblika nasilja i da je njih 60 bilo zbrinuto u sigurnoj kući.

Zajednički cilj, kako su naglasile predstavnice udruženja, jeste život bez nasilja, odnosno da se nasilje isključi iz svake porodice i svake sredine.

Nakon pres-konferencije prikazan je kratki dokumentarni film Sigurne kuće u FBiH – sigurno mjesto za žene i djecu u FBiH i predstavljena web stranica sigurnekuce.ba, jedinstveni izvor informacija o sigurnim kućama i načinu prijavljivanja nasilja.

