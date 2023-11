Nizamina tetka o 11. augustu: Želim da ispričam pravu istinu

Nakon što su se razočarali izjavama MUP -a i Tužilaštva TK na nedavno održanoj konferenciji za medije, a na kojoj su prezentovani su relevantni nalazi i rezultati istrage u vezi s trostrukim ubistvom i tri pokušaja ubistva koje je potreslo Gradačac 11. augusta 2023., tetka i tetak ubijene Nizame Hećimović odlučili su progovoriti. “Mi smo od 4. do 11. augusta pokušavali pomoći Nizami. 4. augusta je Nermin zvao da pita gdje je Nizama i rekao je da su se posvađali. Kasnije nam je Nizama rekla da je on pretukao i da se krije od njega. On je kružio gradom i tražio je svugdje”, kaže Nizamina tetka Zijada Pamuković.

Nizamina porodica je uporno tražila rješenja, a Nermin je prijetio svima, najviše Nizaminoj sestri. “Kada smo zvali sigurnu kuću u Tuzli gdje smo je odmah htjeli smjestiti jer nam je to bilo jedino logično rješenje, rekli su nam da je moramo smjestiti u sigurnu kuću u Gradačcu, ali nakon što prikupimo potrebnu papirologiju iz centra za socijalni rad”, objašnjavaju.

Time je proces njenog smještanja u sigurnu kuću usporen. Policija u Gradačcu joj je kazala da je najbolje da se Nizama krije kod tetke Zijade s obzirom na to da je kuća blizu policijske stanice i da je tu najsigurnija. S obzirom na to da policija nije reagovala na vrijeme onda kada je najviše trebala, 11. augusta, Zijada Pamuković kaže da to dovoljno govori o tome da li je tu zaista bilo najsigurnije. “Nermin je tog jutra došao, pucao nekoliko puta na ulazna vrata, zatim kada tu nije mogao ući, obilazio je kuću, razbio balkonska vrata, ušao u jednu prostoriju, ranio moga sina, izašao, ušao na druga balkonska vrata i našao Nizamu u drugoj sobi”, priča Nizamina tetka.

Od trenutka kada je prvi put pucao u vrata, komšije su već zvale policiju, priča Zijada, a nakon toga su i ona i njen sin zvali. Vrijeme je prolazilo, kaže ona, a i sama Nizama je usporavala svoj izlazak iz kuće u nadi da će policija doći. No, policije nije bilo. Prije je stigla hitna pomoć, prisjećaju se, koja je pozvana tek nakon što je Zijadin sin ranjen, dakle nakon što je prvi poziv upućen policiji.

“Da su policajci krenuli pješice onda kada smo ih zvali, mogli bi stići za pet minuta, s obzirom na udaljenost naše kuće od njihove stanice, međutim, oni su stigli posljednji”, naglašava Zijada. “Da su bili malo brži, sad bi Nizama bila živa.”, kazala je na kraju svog obraćanja.

Podsjećamo, Nermin Sulejmanović je 11. augusta mučio i ubio svoju suprugu Nizamu Hećimović, sve snimao i objavio na društvenim mrežama, a nakon toga usmrtio još dvije i ranio tri osobe nakon čega je izvršio suicid.

federalna.ba/Azra Delmanović Avdić