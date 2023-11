Objavljen javni pozivi za učešće u IMPAKT Akceleratoru na području Tuzlanskog kantona

Investicijska fondacija Impakt objavila je javni poziv za učešće u IMPAKT Akceleratoru na području Tuzlanskog kantona.

IMPAKT akcelerator se po prvi puta provodi na području Tuzlanskog kantona, a namijenjen je biznisima koji djeluju duže od 12 mjeseci, a ne više od 42 mjeseci sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona.

Učešćem u aceleratoru poduzetnice i poduzetnici imaju priliku za dodatni razvoj poduzetničkih i menadžerskih vještina, skaliranje biznisa, i ubrzani razvoj poslovnog poduhvata: novi proizvodi / usluge, izlazak na nova tržišta, diverzifikacija djelatnosti, digitalizacija poslovanja, e-commerce i sl.). IMPAKT akcelerator provodi se u saradnji sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona, a obuhvata:

1. Poslovnu obuka fokusirana na unapređenje poduzetničkih i menadžerskih vještina poduzetnika. Obuka se odvija u periodu od dva (2) do četiri (4) mjeseca, gdje će učesnici imati priliku da uz mentorstvo trenera i eksperata Investicijske fondacije Impakt rade na razradi poslovnih ideja u vidu poslovnog plana i poslovnog modela.

• Mentorstvo će se realizirati grupno i individualno u skladu sa procijenjenim potrebama, a mogu uključivati teme poput digitalizacije, certifikacije, e-commerc-a, dizajn i redizajn, analiza i razvoj tržišta, zelena ekonomija i slično.

• Priprema i realizacija prezentacije poslovnih ideja pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova.

• Profesionalne poslovne usluge će rezultirati konkretnim vidovima podrške i alatima za učesnike programa, a u skladu sa definisanim potrebama što može uključivati, ali nije ograničeno na izradu web stranice, izradu marketing strategija, dizajn i redizajn proizvoda, i sl.

• Umrežavanje obuhvata organizaciju networking evenata, podršku u povezivanju sa potencijalnim partnerima (dobavljačima, klijentima, donatorima, sponzorima, investitorima i sl).

• Dodjela bespovratne finansijske podrške u iznosu do 19.999,99 KM za pozitivno ocijenjene poslovne poduhvate na području Tuzlanskog kantona, koji su uspješno završili sve segmente Programa. Sredstva će biti raspoloživa za maksimalno 15 poslovnih poduhvata. Namjena sredstava se odnosi isključivo na sticanje osnovnih (stalnih) sredstava i to: postrojenja i opreme, alata, pogonskog namještaja, nematerijalne imovine (patenti, licence, softverski programi, koncesije), i druga oprema i/ili alati u skladu sa specifičnim potrebama učesnika programa, a čiju opravdanost će procijeniti Komisija za validaciju poslovnih ideja

Zainteresirani javne pozive mogu pronaći na web-stranici Investicijske fondacije Impakt, a prijave mogu poslati poštom, e-mailom te online prijavom. Rok za dostavljanje prijava je 29.12.2023.godine.

Poziv je dustupan na https://impakt.ba/vijesti/javni-poziv-za-ucesce-u-impakt-akceleratoru-na-podrucju-tuzlanskog-kantona/

Investicijska fondacija Impakt osnovana je 2019. godine. Podržala je više od 350 biznisa, čime je kreirano više od 600 radnih mjesta. Fondacija sarađuje sa 59 lokalnih zajednica širom BiH. Misija je izgradnja jakog poduzetničkog sistema i pružanje podrške poduzetnicima u pokretanju i širenju poslovnih poduhvata, s ciljem razvoja malih privrednika i lokalnih zajednica.

