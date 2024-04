Objavljena prognoza do 13. maja: Od srijede nagla promjena vremena – pljuskovi i grmljavina

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je srednjoročnu vremensku prognozu do 13. maja.

Zadnji dan aprila na prostoru Bosne i Hercegovine proteći će u stabilnim vremenskim prilikama uz umjerenu oblačnost. Prvog dana maja, nakon jutarnje vedrine doći će do razvoja oblačnosti, koja će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu.

U većernjim satima izgledna je kiša u većem dijelu zemlje. Temperature zraka nešto niže nego prethodnih dana. I drugog maja, neće biti posve stabilno. Izvjesna je slaba kiša ili kraći lokali pljusak. Više padavina očekuje se u južnim područjima. Nestabilne vremenske prilike prognoziraju se do ponedjeljka (06.maja).

Minimalne temperature zraka varirat će između 10°C i 16°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 18°C. Najviše dnevne temperature u Bosni između 18°C i 24°C, na jugu zemlje do 27°C. U drugom dijelu sedmice maksimalne temperature kretaće se od 15°C do 20°C.

U utorka (07.maja) kratkotrajna stabilizacija vremenskih prilika, jer već od srijede uslovi za kišu biće svakodnevni. Uz manju oblačnost temperature zraka biće u blagom porastu.

Jutarnja temperatura uglavnom između 8°C i 13°C u Bosni, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura u Bosni od 17°C do 22°C, u Hercegovini do 24°C.