Od 1. januara najavljeno poskupljenje električne energije za privredne subjekte u FBiH

Elektroprivreda BiH najavila je poskupljenje električne energije za privredne subjekte u Federaciji BiH od 1. januara.

Nekim kompanijama već su ponuđeni ugovori koji podrazumijevaju poskupljenje od 70 posto. Osim što bi ovakav potez ugrozio radnike i radna mjeste, lančanom reakcijom bi doveo i do poskupljenja usluga i roba.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH za Vijesti.ba kaže da su imali sastanak sa predstavnicima Vlade Federacije BIH, gdje su pokušali još jednom da sve svoje argumente stave na stol i obrazlože zašto misle da ta cijena ne bi trebala da ide gore – ili nikako ili simbolično.

– Električna energija je za privredu poskupila dvije godine po 20 posto. Naredne godine stupa na snagu izmjena Zakona o električnoj energiji po kojem će oko 2.500 do 3000 malih privrednih subjekata preći sa univerzalnog na tržišno snabdjevanje, argument je koji iznosi Smailbegović.

Inače, univerzalno snabdjevanje je nešto što imaju i domaćinstva s tim da je cijena veća za privredu te u ovom slučaju FERK odobrava povećanje cijena. U tom segmentu cijene se nisu mijenjale proteklih nekoliko godina.

– Kako se domaćinstvima i malim privrednim subjektima cijena nije mijenjala prethodnih godina, a na tržištu je rasla, sada će se izjednačiti i to će za Elektroprivredu biti dodatni prihod od privrede u iznosu oko 28 miliona KM, kaže Smailbegović.

Ukoliko bi se desilo novo povećanje cijene struje, to bi bio ozbiljan udar na kompanije.

– To će povećati troškovnu strukturu, smanjiti konkurentnost ukoliko se radi o izvoznicima, u konačnici svi oni koji su na domaćem tržištu će povećati cijene usluga i to će na kraju opet građani platiti, kaže Smailbegović.

To će, prema njegovim riječima ostaviti veliki uticaj i na rast ekonomije.

– Vi kada izvučete 50 ili 60 miliona KM iz privrede, to se negdje mora osjetiti. Ili na platama ili na profitu. Ako je manji profit onda su manje investicije u dalji razvoj. Naravno, EPBIH ima svoje argumente i oni su u ozbiljnim problemima, ali ti problem su stari već 20-ak godina, čak i više, sa rudnicima i ostalim. Gomilaju se minusi, ništa se ne riješava, ali mi smo im jasno rekli – nemojte od ovog zdravog dijela privrede, koji radi, koji funkcioniše, sad staviti to na teret zato što Elektroprivreda i rudnici ne posluju efikasno. Mi smo već platili jedna dio tog ceha i ok, ali nemojte dalje da plaćamo,. To nije način da se ovo riješi. Kako će Vlada odlučiti, to ne znam, u konačnici je odluka na njima, kaže Smailbegović.

Moguća su dva scenarija, da se primijeni Zakon i da povećanje maksimalno bude 20 posto ili da se ne aktivira Zakon što bi stvari vratilo na tržište. To bi značilo povećanje od 70 posto.

– Mi tražimo da se ništa ne povećava ili nešto simbolično, 20 posto je previše, Smailbegović.

I u Sindikatu industrije, u realnom sektoru, su svjesni šta to znači. To će direktno uticati na povećanje plata, eventualno i na radna mjesta.

– Mi smo u istom brodu i ako brod tone, svi skupa tonemo, kaže Smailbegović

