Oprez – kolovoz klizav i zaleđen

Jutros se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U višim planinskim predjelima upozoravamo na mjestimično zaleđen kolovoz, a posebno izdvajamo putne pravce: Ripač-Vrtoče, Bosanski Petrovac-Drvar (preko Oštrelja), Kupres-Livno, Tomislavgrad-Kamensko, Sarajevo-Rogatica (Romanija), Trnovo-Foča (Rogoj) i Foča-Gacko (Čemerno).

Gusta magla smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, a posebno izdvajamo putne pravce: Bosanski Petrovac-Lanište, Ključ-Sanski Most, Donji Vakuf-Bugojno, Vitez-Turbe, Kiseljak-Busovača-Kaonik, autoput Zenica-Sarajevo-Tarčin, kao i dionice uz rijeke Spreču i Drinu.

Skrećemo pažnju i na odrone kamenja na kolovoz. Zbog većeg odrona, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce, a alternativni pravac je preko Mrkonjić Grada.

Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (preko Rostova), Bilješevo-Lašva, Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Za večeras u noćnim satima (00-05:00 sati) najavljeni su radovi i obustava saobraćaja na kružnom toku u Briješću (M-18).

Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.