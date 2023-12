Danas oblačno, popodne kiša

Jutros je u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. U Bosni po kotlinama ima magle.

Danas će u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne lokalno slaba kiša u centralnim i zapadnim područjima Bosne. Tokom noći kiša u većini područja, a na planinama slab snijeg. Vjetar slab promjenljivog smjera. Dnevna temperatura 4 do 10, u južnim i sjevernim područjima zemlje do 12 °C.

Biometeorološka prognoza

Malo ugodnije u odnosu na protekli dan, ali još uvijek hladno, primjereno kalendaru, usljed čega su kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće jače tegobe. Blagi porast temperatura sredinom dana, uz povremene sunčane intervale, ipak će opštu sliku činiti nešto ljepšom. Poželjno je posvetiti pažnju prikladnom odijevanju i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.