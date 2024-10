Osteoporoza je najbrže rastuća bolest, od koje pet puta češće obolijevaju žene

U organizaciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica održano je predavanje “Zdrave kosti – osteoporoza” i prevencija. Osim predavanja stručnjaka, sve zainteresirane osobe su mogle izvršiti skrining osteoporoze, uz savjete stručnjaka kako se čuvati i prevenirati ovo oboljenje.



– Pravilna, odnosno uravnotežena prehrana, ključ je prevencije zapravo nastanka osteoporoze uz ostale naravno riziko faktore, uz adekvatnu fizičku aktivnost, nužno je kako bi se zdravlje kostiju očuvalo što duže i tokom cijelog zapravo života. Ono što je važno unositi raznovrsne namirnice, unositi namirnice bogate kalcijem, prije svega mislimo na nemasne mlijeko i mliječne proizvode, ali i razmišljati o eventualnoj suplementaciji ukoliko vaša prehrana iz bilo kojeg razloga razloga nije pravilna, odnosno uravnotežena i ako smatrate da ne unosite sve mikro i makronutrijente kroz vašu prehranu uslijed užurbanog tempa života ili bilo kojeg drugog razloga, svakako se opet posavjetovati sa doktorom ili farmaceutom o adekvatnoj suplementaciji, ističe magistrica nutricionizma i nutricionista Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Maja Jonjić – Trifković.



Na skupu je o dobrobiti i značajkama suplemenata govorila magistrica farmacije Eila Karović, koja je prisutne upoznala o poželjnim i nepoželjnim spojevima, karakteristikama i kombinacijama poznatih i manje poznatih sastojaka koje mnogi konzumiraju samoinicijativno ili uz preporuke stručnjaka.



– Osteoporoza se smatra najbrže rastućom metaboličkom bolešću, te procjenjuje da osam do deset posto stanovništva Planete boluje od osteoporoze. Omjer obolijevanja žena i muškaraca je pet naprema jedan, znači žene su značajnije izložene. Ona se manifestuje razgradnjom same kosti, odnosno dolazi do propadanja samog koštanog tkiva. Nažalost, osteoporoza je do sada bila zapostavljena kao bolest, a kad se pojave simptomi, bolest je već teška i teška za liječenje. Zato prevencija, edukacija i mjerenja su veoma važna da dođe do što amnjeg obolijevanja, kaže dr. Adi Pezo, specijalizant fizikalne medicine i rehabilitacije iz Doma zdravlja Zenica.



U mjesecu borbe protiv karcinoma dojke, Institut za zdravlje i sigurnost hrane je i ovu priliku iskoristio da ukaže na značaj prevencije ove, ali i svake bolesti, te je prisutnim održano i kratko predavanje – upoznavanje sa značajem i jednostavnošću osnovne prevencije ovog karcinoma.



– Cilj predavanja “Zdrave kosti” jeste educirati naše građane o očuvanju zdravlja svojih kostiju, te podizanje svijesti o faktorima rizika za osteoporozu uz pružanje praktičnih savjeta za prevenciju i upravljanje ovom bolešću. Također informišemo ih o značajima ranog otkrivanja osteopenije i osteoporoze kroz skrining, značaju tjelesne aktivnosti i pravilne ishrane u prevenciji osteoporoze i osteopenije, odnosno kako bi čuvali gustoću svojih kostiju i na taj način spriječili lomove. Također jako je važno napomenuti da trenutno na području Zeničko-dobojskog kantona provodimo screening upravo osteoporoze putem ultrazvučne denzitometrije petne kosti, projekt je financiran od strane Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, besplatan je i dostupan svim našim građanima starijim od trideset godina, tako da evo i ovaj način pozivam sve naše građane da se prijave u Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica na screening osteoporoze, kaže dr. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Zavoda za javno zdravstvo INZ-a.



Od početka sedmice, u INZ-u se obavljaju preventivni pregledi putem ultrazvučne denzitometrije petne kosti, te je uz preglede na periferiji održanog predavanja, kao i u prostorima Instituta, obavljeno već više od stotinu, te zakazano još najmanje toliko pregleda u narednim danima.