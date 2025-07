Servisne iformacije: Vatrogasci imali šest intervencija

POLICIJA – Protekla 24 sata na području Srebrenika bila su mirna.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljena su 102 pregleda i 2 kućne posjete, 1 pacijent je prevezen u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 6 intervencija, 3 tehničke – uklanjanje stabala koja su polomljena usljed nevremena, te 3 intervencije na gašenju požara. Gorjela je pečenjara na Previlama, 1 stambeni i 1 pomoćni objekt.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 14 beba, pet djevojčica i devet dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group nije bilo porođaja.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u isporuci električne energije u Srebreniku, danas, 09. jula u naseljima: Cerik, Dežići, Jošak, Tutnjevac, Šestići, Špionica Centar, Špionica Polja i Špionica Srednja.

Struje neće biti od 09:00-17:00 sati.

VODOVOD – Vodosnabdijevanje se odvija po već utvrđenom redosljedu redukcije.

U Srebreniku danas očekujemo oblačno vrijeme s čestim pljuskovima tokom jutra i ranog popodneva. Temperature će se kretati od 10°C ujutro do 16°C poslijepodne. Vjetar će biti umjeren, s udarima do 8,6 m/s. Upozorenje: Za regiju Tuzla vrijedi upozorenje na obilne padavine od 20 do 40 l/m² od 22:00 jučer do 15:00 danas.