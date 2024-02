Otkriveno šta je uzrok pucanja najvećeg mosta u BiH

U toku je sanacija najvećeg i najdužeg mosta na Koridoru 5C

Na izuzetno zahtjevom mostu preko Neretve u Počitelju prošle godine su otkrivene pukotine. No, kako saznaje HRT, otkrivene napukline ne ugrožavaju stabilnost mosta.

“Tako da je izvođač trenutno u procesu otklanjanja poteškoća na mostu Počitelj, koji bi s pristupnom cestom otvorili, odnosno stavili u funkciju u aprilu, odnosno maksimalno do 1. maja ove godine”, kaže Denis Lasić, direktor JP Autoceste Federacije BiH.

Navodno je ugrađena čelična užad uticala na pojavu pukotina u zakrivljenom mostu, što se ipak može popraviti.

Izgradnja autoceste u Hercegovini nastavlja se. U sljedeće tri godine očekuje se završetak svih radova i na ostalim dionicama.

“Hercegovina, odnosno ovaj južni dio, bio je zapostavljen što se tiče same izgradnje. Bit će to jedno veliko gradilište u nekih 35 do 40 km iduće tri godine”, dodaje Lasić.

Izgradnjom dionice Koridora 5C Hercegovina će se kvalitetnije povezati s jadranskim lukama, Dalmacijom.

“Autocesta, kad bude u punoj funkciji, povezat će Bosnu i Hercegovinu s Evropom, učinit će Bosnu i Hercegovinu dostupnijom, samim tim atraktivnijom i, naravno, konkurentnijom zemljom u privredi”, kaže prof. dr. sc. Marko Šantić, predsjednik Privredne komore FBiH.

Most kod Počitelja srećom nije ključno oštećen, što bi odužilo radove, tvrde građevinski stručnjaci s kojima su novinari HRT-a razgovarali. Završetak izgradnje kompletnog Koridora 5C kroz BiH očekuje se početkom 2030.