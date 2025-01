Pala Vlada Srbije, premijer Vučević podnio ostavku

Miloš Vučević, premijer Srbije, podnio je neopozivu ostavku na ovu funkciju.

On je rekao da je imao razgovor sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je prihvatio njegovu odluku i argumente.

“Ono što je bacilo veliku senku jeste tragičan događaj u Novom Sadu, velika tragedija, gubitak 15 ljudskih života i od tog trenutka Srbija kao da je ostala zaglavljena u toj nesreći. Nažalost ponovo smo videli političke zloupotrebe te tragedije i pokušaj da neko kapitalizuje gubitak ljudskih života. Vlada je tu pokazala odgovornost, dva ministra su podnela ostavke”, rekao je Vučević.

On je rekao da se došlo do toga da se đaci prebrojavaju ko ide na čas ili ne ide, da se nastavnici svađaju u zbornicama.

“Nemam nikakvu sumnju da je to neko smislio iz inostranstva i udario je podlo i smišljeno na najosetljivije, a to je obrazovanje dece”, rekao je Vučević.

“Vidio sam da je u Novom Sadu došlo do fizičkog obračuna i da je povrijeđena jedna studentkinja i da je sukob krenuo od toga da je opet neko dolazio pred stranačke prostorije SNS-a da lupa i švrlja te da su neki ljudi to pokušali da odbrane. Kako je rekao, taj sukob je nastavljen dalje, van prostorija te da joj želi brz oporavak i da je to nedopustivo te da očekuje da napadači budu uhapšeni”, rekao je Vučević.

On je rekao da nikada neće prihvatiti teror nad đacima koji žele da idu na nastavu i da je nezamislivo za jedno društvo te da oni koji u tome učestvuju u jednom trenutku će se kajati u ovome što su učestvovali.

“Stranka mora da pokaže najveći stepen odgovornosti i mora da pokaže da je najodgovornija”, rekao je Vučević.

On se zahvalio svim ljudima u Vladi i saradnicima, naglašavajući da mora biti razlika između odgovornih i neodgovornih i da to mora da se uvede u političku sliku Srbije.

Vučević je rekao da će danas ostavku podnijeti i Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada dodajući da je time ispunjen sve ijedan zahtjev studenata.

“Neka to dovede do prestanka protesta. Moramo biti svjesni odgovornosti za Srbiju kao državu. Mi bez Srbije kao države smo drvo bez korena, kuća bez domaćina. Moj apel na sve je da se smire strasti i da se vrate dijalogu”, rekao je Vučević dodajući da sebe i gradonačelnika Novog Sada smatra odgovornima.

Vučević je rekao da je cijela Vlada u tehničkom mandatu i da će svoj posao obavljati do izbora nove Vlade