Danas odluka o prvim polufinalistima Svjetskog prvenstva u rukometu: Mogu li komsije u borbu za medalje?

Prve dvije utakmice četvrtfinala Svjetskog prvenstva u rukometu, u kojima će snage odmjeriti Hrvatska i Mađarska te Francuska i Egipat, igraju se danas.

U Zagrebu će domaći rukometaši tražiti pobjedu protiv Mađara.

Hrvati su do ove faze takmičenja ostvarili pet pobjeda i poraz od Egipta, dok su Mađari upisali četiri pobjede, poraz protiv Francuske i remi sa Sjevernom Makedonijom.

U drugom susretu četvrtfinala favorizovana Francuska će odmjeriti snage sa Egiptom. Francuzi su do sada neporaženi na prvenstvu, dok je Egipat ostvario sve pobjede osim poraza od Islanda.

Utakmica Hrvatska – Mađarska se igra od 18 sati, dok je meč Francuska – Egipat zakazan za 21 sat.

U srijedu, 29. januara, u Oslu se sastaju Brazil i Danska (17.30), a potom u posljednjem četvrtfinalnom meču Njemačka i Portugal (20.30).

Proslavljeni bh. rukometaš i reprezentativac BiH Enid Tahirović ranije je u izjavi za Fenu izdvojio Dance kao velikog favorita SP-a.

Očekuje pobjede moćnih selekcija Francuske i Danske, kao i Hrvatske koja ne bi trebala imati većih problema pred domaćom publikom protiv Mađara.

“Danska je favorit zadnjih 14 godina i to se nije promijenilo, osim što su još veći favoriti nego prije. Nakon igre koju su do sada prikazali, ne vjerujem da im ne može ništa ni snažna selekcija Francuske. Ako ih neko uspije dobiti to će zaista biti veliko iznenađenje”, kazao je nekadašnji bh. rukometni golman.