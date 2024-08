Počela distribucija besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo i ove godine su obezbijedili besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola od prvog do devetog razreda. Nabavljeno je više od 200.000 udžbenika u dvije faze.

Prema riječima ministra Omerovića, za učenike od 1. do 5. razreda nabavljeni su u potpunosti novi udžbenici i radne sveske.

„Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Udžbenici će čekati naše mališane, učenike prvog razreda u školama. Škole će to pripremiti i imati u potpunosti nove udžbenike za rad. Za dio udžbenika koji su od 6. do 9. razreda nabavili smo 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani a korišteni su prošle godine. Ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima tako da one udžbenike koji su dobro očuvani čuvamo za naredne školske godine“, kazao je ministar Omerović.

Da bi se izbjegla situacija u kojoj neki učenici od 6. do 9. razreda dobiju nove, a drugi samo već korištene udžbenike odlučeno je da se ide sa kombinacijom pola- pola te će se udžbenici u svim školama na području TK distribuirati na ovaj način.

U operativni dio distribucije besplatnih udžbenika uključio se i Aktiv direktora osnovnih škola TK.

„Ministarstvo je zajedno sa Aktivom direktora osnovnih škola osmislilo način distribucije udžbenika tako da za veće općine i gradove postoje punktovi na koje su udžbenici dopremljeni, odakle se dalje distribuiraju u škole. Isto tako određeni broj izdavačkih kuća je školama direktno dopremio udžbenike tako da je ove godine distribucija udžbenika protekla u najboljem redu“, rekao je direktor Aktiva Dževad Mehić.

Pred samo početak nove školske godine resorni ministar Omerović je poželio učenicima puno uspjeha.

„Također, nastavnicima želim dobre pripreme i realizaciju svih nastavnih sadržaja, a roditeljima da se što manje brinu za udžbenike a da se fokusiraju za druge životne izazove.“