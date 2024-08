Vremenske prilike do kraja prve septembarske sedmice

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je kakvo nas vrijeme očekuje do devetog septembra ove godine.

U srijedu se očekuje više sunčanih sati, ali neće biti posve stabilno. U drugom dijelu dana mogući su kraći lokalni pljuskovi. Od četvrtka stabilizacija vremenskih prilika i blagi porast temperature zraka. Sunčano i stabilno prognozira se do kraja mjeseca.

Minimalne temperature zraka varirat će između 16°C i 22°C u Bosni, na jugu Hercegovine do 25°C. Najviše dnevne temperature uglavnom između 28°C do 34°C, na jugu i sjeveru zemlje do 36°C. Od četvrtka 29. augusta maksimalne temperature u našoj zemlji do 38°C.

S početkom septembra preovladavaće pretežno sunčano vrijeme sa malom do umjerenom oblačnošću. Od utorka (03.09.) mogući su popodnevni lokani pljuskovi. Više uslova za padavine prema trenutnim sinoptičkim materijalima biće u centralnim i sjevernim područjima zemlje. Temperature zraka i dalje iznad prosjeka za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 16°C i 21°C, u Hercegovini do 24°C. Najviša dnevna temperatura od 28°C do 33°C, jugu zemlje do 36°C, saopćeno je iz FHMZ BiH.