Počela isplata neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata

Počela je isplata naknada za neratne invalidnine i naknade civilnim žrtvama rata za decembar.

Za ove namjene izdvojena su 24 miliona i 341 hiljada 957 KM.

S obzirom na to da je na adresu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike stiglo mnogo upita o povećanju ovih naknada iz ministarstva su kazali da se tu još ništa ne mijenja.

” Obzirom da budžet nije usvojen i da se ide u privremeno finansiranje to znači da do usvajanja budžeta sve naknade se isplaćuju kao što su se i do sada isplaćivale. O svim drugim promjenama na vrijeme ćemo obavještavati”, pojašnjeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

RTV Slon