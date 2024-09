Pomoć radnicima u FBiH: Kome može biti isplaćena, na koliko tranši i u kojim iznosima?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u julu ove godine usvojila je novu uredbu prema kojoj poslodavci mogu izvršiti isplatu pomoći radnicima u maksimalnom iznosu do 2.768 maraka do kraja godine.

Zaključno sa 20. septembrom, ovog mjeseca isplaćeno je 4,3 miliona KM, a pomoć su dobila 15.233 radnika dok su isplatu izvršila 353 poslodavca, piše Tuzlainfo.

Porezna uprava FBiH je pojasnila primjenu Uredbe o isplati pomoći od strane poslodavaca, a sve što trebaju o Uredbi i radnici i poslodavci, donosimo u nastavku.

Pravilo na isplatu

Uredbom o isplati pomoći od strane poslodavaca, koja je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH broj: 56/24 od 19.07.2024. godine, a stupila na snagu 27.07.2024. godine, uređuje se pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca, dinamika i način realizacije isplate.i od strane poslodavca, dinamika i način realizacije isplate.

Članom 3. Uredbe propisano je da poslodavac može izvršiti isplatu pomoći, što znači da je data mogućnost, a ne obaveza poslodavcima za isplatu.

Shodno Uredbi pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4. Zakona o radu.

Poslodavac može, na osnovu Uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.768,00 KM (dvije hiljade sedamsto šezdeset osam konvertibilnih maraka).

Ograničen je maksimalan iznos koji se po ovom osnovu može isplatiti, ali poslodavac može isplatiti i manji iznos.

Isplata pomoći

Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove Uredbe odnosno od 27.07.2024. godine – 31.12.2024. godine, tj. najkasnije do dana prestanka važenja ove Uredbe.

Isplata pomoći se vrši isključivo na transakcijske račune radnika.

Ova vrsta pomoći ne smatra se plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu i pomoć u smislu ove Uredbe ne podliježe oporezivanju porezom na dohodak shodno Pravilniku o dopuni pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“,broj: 57/24).

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći iznos od 2.768,00 KM.

Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

Poslodavac je dužan donijeti interni akt (npr. odluku, pravilnik) kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate.

Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava na pomoć iz Uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku.

Svi zaposlenici imaju pravo na isplatu pomoći koji su zatečeni u radnom odnosu na dan donošenja prethodno navedenog internog akta, bez diskriminacije na bilo koji način. Izuzetno, ukoliko zaposleniku prestane radni odnos, poslodavac koji pomoć isplaćuje u više tranši nema obavezu isplate preostalih tranši zaposleniku nakon prestanka radnog odnosa.

U skladu sa Uredbom poslodavac je dužan do 15. u mjesecu za protekli mjesec u kojem je izvršena isplata pomoći ili dijela pomoći, dostaviti nadležnoj Poreznoj ispostavi Izvještaj o isplati pomoći (npr. za mjesec juli do 15. augusta, za august do 15. septembra…za decembar do 15. januara 2025. godine).

Izvještaj o isplati pomoći se podnosi na propisanom obrascu koji je sastavni dio Uredbe.

Propisani obrazac je dostupan na web-stranici Porezne uprave Federacije BiH na lokaciji https://www.pufbih.ba/v1/novosti/obavjestenja BS, HR, SR

Navedeni obrazac Izvještaja porezni obveznik dužan je dostaviti:

putem elektronske pošte na adresu uredba@fpu.gov.ba ili

lično ili putem pošte kao preporučenu pošiljku nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu.

Ukoliko je Izvještaj dostavljen putem elektronske pošte isti nije potrebno dostavljati u nadležnu poreznu ispostavu.

Porezna uprava će na osnovu dostavljenih izvještaja poreznih obveznika sačiniti izvještaj prema Federalnom ministarstvu finansija.

Nepravilnosti

Na osnovu podnesenih Izvještaja o isplati pomoći u skladu sa Uredbom za 7. mjesec 2024. godine, uočene su određene nepravilnosti kod podnošenja izvještaja, kao što su npr.:

u Izvještaju su navedeni pogrešni ili nepotpuni podaci, na primjer:

u polje „JIB“ unesen je pogrešan JIB;

kod unosa mjeseca za koji se podnosi Izvještaj, nije naveden mjesec u kojem je izvršena isplata već period, npr. 7-12, ili podatak o mjesecu uopće nije popunjen; ili se Izvještaj podnosi za period (mjesece) prije stupanja na snagu nove Uredbe;

podatak o broju tranši je veći od 6, a propisana je mogućnost isplate u maksimalno 6 tranši;

Izvještaj nije potpun jer je izostavljen potpis, pečat i datum predavanja;

Izvještaj se dostavlja na neadekvatnom obrascu odnosno onom koji nije propisan;

U slučaju dostavljanja podataka za poslovne jedinice iz Republike Srpske, upisan je JIB osnovnog subjekta u Republici Srpskoj, a potrebno je upisati JIB poslovne jedinice sa sjedištem u Federaciji BiH.

Također, na osnovu uočenih nepravilnosti, iz Porezne uprave skreću pažnju i na sljedeće:

U drugom dijelu Izvještaja – Podaci o isplaćenoj pomoći, u koloni „Ukupan broj radnika kojima je pomoć isplaćena“ treba se navesti ukupan broj radnika kojima je isplaćena pomoć u konkretnom mjesecu za koji se podnosi Izvještaj;

U koloni „Ukupan iznos isplaćene pomoći za izvještajni mjesec“ potrebno je navesti ukupan iznos isplaćene pomoći za konkretan mjesec, tj. broj radnika x iznos pomoći po radniku = ukupan iznos isplaćene pomoći.

U koloni „Broj tranši u kojima se pomoć isplaćuje“ upisuje se broj tranši koji je naveden u internom aktu, a koji je poslodavac dužan donijeti u skladu sa Uredbom, s tim da se isplata pomoći može izvršiti u maksimalno 6 tranši.

Porezna uprava je imajući u vidu uočene nepravilnosti, pozvala poslodavce – isplatioce pomoći da vode računa o tačnosti podataka koje budu dostavljali za naredne mjesece.

IZVOR:FOKUS.BA