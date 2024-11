S tržišta BiH povlači se više vrsta sokova proizvedenih u Austriji

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (EU RASFF) obaviještena da su na tržište Bosne i Hercegovine isporučena bezalkoholna pića podrijetlom iz Austrije za koja je u tijeku povlačenje i opoziv s tržišta više zemalja zbog sumnje na sadržaj komadića metala.

Radi se o sljedećim proizvodima Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light), Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero), Sprite (Sprite, Sprite Zero) i MezzoMix



Ambalaža je plastična, a težina zapremnina je 0,5 litara.

“Pošiljka/lot proizvodi s oznakom “najbolje upotrijebiti do” između 04.02.2025 i 12.04.2025 i kodom ‘’WP’’ ispod otisnutog datuma. Proizvođač je Coca-Cola HBC Austria GmbH, Clemens-Holzmeister-Straße 6, 1100 Beč, Austrija. Distributer proizvoda je Metro Cash & Carry Österreich GmbH, Metro Platz 1, 2331 Vösendorf, Austrija. Uvoznici u BiH: COSMO Celic d.o.o., Kralja Tomislava Ulaz A-2b.b., Gornji Vakuf/Uskoplje i Pam Consulting d.o.o., Obradovića 1, Banja Luka,” priopćeno je iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Sve raspoložive informacije o proizvodu, sukladno važećim propisima, dostavljene su na dalje postupanje mjerodavnim inspekcijskim tijelima u Bosni i Hercegovini od kojih je zatraženo poduzimanje mjera i povratno izvještavanje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

IZVOR:BHRT