Servisne informacije, danas najavljeni prekidi u isporuci struje

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Srebrenika dogodila se 1 saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povrijeđenih lica.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći obavljeno je 77 pregleda, 2 pacijenta su, nakon ukazane pomoći, prevezena u UKC Tuzla na dalje liječenje.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik u navedenom periodu nije imala intervencija.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je pet beba, dvije djevojčice i tri dječaka.

ELEKTRO – Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snadbijevanju električnom energijom danas, 04.04.2025. godine (petak) na području Srebrenika:

– u naseljima: Nacional, Blagići, Savići, Donji Potpeć, Gornji Potpeć, Mićići, Zahirovići, Kurtići. Like, Straža, Bjelave, Kuge, Ljenobud i dio Dubokog Potoka u blizini pošte u vremenu od 09:00 do 16:00 sati,

– u dijelu naselja Ježinac kod Dom Smreka u vremenu od 11:00 do 13:00 sati,

– u dijelu naselja Rapatnica Luka u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u dijelu naselja Duboki Potok kod škole u vremenu od 13:30 do 15:30 sati.

U Srebreniku oblačno jutro, bez padavina. Trenutna temperatura 7, najviša dnevna 17 stepeni Celzijusa.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.