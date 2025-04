Danas kiša, u narednim danima temperature u minusu

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 9, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18 stupnjeva.

Meteorolog Bakir Krajinović je kazao za “Dnevni avaz” da će u narednim danima vremenske prilike u BiH biti pod utjecajem prodora hladne zračne maske koja dolazi sa sjevera, a koja se može očekivati već u nedjelju.

– Zadržati će se oblačno vrijeme, dok će temperature biti ispod uobičajenih kada je riječ o mjesecu aprilu. Subota bi mogla donijeti povoljnije uslove za boravak na otvorenom. Očekuje se sunčano i suho vrijeme, bez padavina. Za Hercegovinu, posebno na jugu, predviđa se vrlo stabilno i sunčano vrijeme, idealno za uživanje na otvorenom – naglasio je Krajinović.

Rizici za poljoprivredu

Kaže da će se zbog hladne zračne mase u nedjelju očekivati niske jutarnje i noćne temperature, naročito u centralnim, istočnim i jugozapadnim dijelovima Bosne.

– Ove temperature će se kretati između -6 i -1 stepen Celzijusa, dok se u našem glavnom gradu očekuju temperature od -4 do 0 stepeni. U tom periodu, maksimalne dnevne temperature neće prelaziti 5 stepeni, dok će na sjeveru i zapadu biti nešto toplije. Aprilski mraz bi mogao predstaviti veliki rizik za poljoprivredu, jer bi mogao prouzrokovati štetu na biljkama. Poljoprivrednici se savjetuju da poduzmu mjere zaštite svojih usjeva. Također, postoji opasnost od poledice koja bi mogla otežati saobraćaj, posebno na području planinskih dijelova – rekao je Krajinović za “Avaz”.

Pojašnjava da kako se naredna sedmica bude odmicala, temperature će rasti.

– Do petka se očekuju jutarnje temperature iznad 0 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature dostići od 15 do 20 stepeni. U ponedjeljak se mogu očekivati padavine, na planinama bi nas mogao iznenaditi i snijeg, dok će na nižim nadmorskim visinama biti kiše i susnježice. Međutim, već od utorka, pod djelovanjem anticiklone, očekuje se stabilizacija vremena i porast temperature – istakao je Krajinović za “Avaz”.

Preporuke za građane

Preporučio je građanima da budu oprezni, posebno prilikom putovanja, jer će uslovi na cestama biti otežani zbog poledice, koja bi se mogla formirati u većem dijelu zemlje.

– Zbog niskih temperatura, preporučuje se da putnici na dužim relacijama budu oprezni te prilagode vožnju uslovima na cesti. Do sredine aprila očekuje se stabilizacija vremena, uz proljetne temperature, jutarnje koje će se kretati iznad 0 stepeni Celzijusa, a maksimalne dnevne temperature oko 20 stepeni – zaključio je Krajinović za “Avaz”.