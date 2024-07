Simbolična poruka ‘Don't forget Srebrenica’ sa vrha planine Prenj

Osmočlana planinarska grupa BiH Exploreri (PSD Poštar-Zenica), tokom vikenda, realizovala je planinarsku turu na planinu Prenj-Bosanska Himalaja. U ranim jutarnjim satima ekipa je krenula iz Zenice do Konjica gdje je bio organizovan prijevoz, od Bijele do Tisovice. Poslije jednosatne vožnje stigli su do Tisovice odakle je krenuo uspon preko lokacije Vrutak do najvećeg vrha Prenja Zelene glave (2103 mnv) i planinskog vrha Otiš (2097 mnv).

Simbolično, na planinskom vrhu Zelena glava-Prenj članovi planinarske grupe BiH Exploreri su se fotografisali sa velikim banerom na kojom je simbolična poruka “DON'T FORGET SREBRENICA”. Tom porukom sa tugom se prisjećamo genocida u Srebrenici i hiljada ubijenih civila Srebrenice i Podrinja tokom agresije na BiH, saopćili su BiH Exploreri (PSD Poštar-Zenica).

Poslije uspona na navedena dva planinarska vrha planine Prenj, planinarska grupa se bez problema vratila istim putem do Zenice, zahvaljujući organizaciji certificiranih planinarskih vodiča PSD Poštar-Zenica – Abdulaha, Ramiza i Halila.

federalna.ba/Fena