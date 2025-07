Da li će smanjenje doprinosa na plate ugroziti isplatu penzija u FBiH?

Doprinose na plaće Vlada Federacije BiH je smanjila sa 41,5 na 36 posto

Redakciji Faktora se obratilo više penzionera pitajući da li će smanjenje doprinosa na plaće, koje je stupilo na snagu 1. jula, utjecati na isplatu penzija.

– Bojimo se da će to ići preko naših leđa, da će nam penzije kasniti ili ne daj Bože smanjiti jer su doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje umanjili za 3,5 posto. Samo bi nam još nedostajalo da se ionako niske penzije smanje dok cijene hrane divljaju, poskupljuju komunalije – kazao nam je jedan od sarajevskih penzionera.

Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera FBiH, kaže kako se i njima penzioneri obraćaju sa strahom za penzije.

Doprinose na plaće Vlada Federacije BiH je smanjila sa 41,5 na 36 posto.

– Penzioneri se boje zbog smanjenja doprinosa pitajući da li će doći u pitanje isplata penzija. Ne trebaju strahovati. Zakon garantuje isplatu penzija na vrijeme, do 5. u mjesecu i na dostignutom nivou – kazao nam je Trakić.

Ekonomski stručnjak Admir Čavalić, federalni zastupnik i predsjednik Odbora za ekonomska i finansijska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije, za Faktor je kazao kako će smanjenje doprinosa utjecati na fondove za penzijsko i zdravstveno osiguranje u smislu pada prihoda.

Ali, s druge strane, mi imamo rast prihoda po osnovu činjenice da je došlo do povećanja minimalne plaće na 1.000 KM. To je “upumpalo” izuzetne budžetske javne prihode u budžet, tako da će se to kompenzirati. Država je uzela šakom, a vratila na kašičicu i tako ću posmatrati jedan fiskalni zalet.

Moram napraviti bitnu napomenu da je postojeći penzijsko-invalidski sistem integrisan u okvire budžeta Federacije BiH tako da ta poveznica stoji. Ne bi bilo loše da ubuduće fiskalni zaleti idu možda na naknadu na nezaposlenost i dio za zdravstvo, a da se zdravstvo kompenzira kroz indirektne poreze – govori Čavalić.

IZVOR:FAKTOR.BA