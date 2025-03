Smjene Špirića, Košarca i Amidžića na novoj hitnoj sjednici Doma naroda BiH

Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 11. po redu, zakazana je za 2. april ove godine, s početkom u 11:00 sati.

Na dnevnom redu se nalazi šest tačaka među kojima je i ona koja se tiče smjene, odnosno, Prijedloga odluke o razrješenju Nikole Špirića koji je trenutno predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Predlagači ove smjene su delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović.

Razmatrat će se i Prijedlog odluke o smjeni ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staše Košarca i ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića, predlagači delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH: Nenad Vuković, Želimir Nešković, Ilija Cvitanović, Zlatko Miletić i Kemal Ademović.

Inače, smjenu Košarca i Amidžića izglasali su zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta BiH na sjednici održanoj 25. februara sa 25 glasova “za” i dva “protiv” dok nije bilo suzdržanih u oba slučaja. Sada tu njihovu smjenu treba potvrditi i Dom naroda BiH.

Kada je riječ o smjeni Špirića, sjednica Doma naroda Parlamenta BiH od 4. marta ove godine je prekinuta nakon što se na njoj najviše raspravljalo o njegovom razrješenju dužnosti predsjedavajućeg ovog doma, a ta inicijativa je pokrenuta dok je on još bio zamjenik predsjedavajućeg. Međutim, Špirić je nakon te rasprave napustio sjednicu čime je srušio kvorum i ona se nije nastavila tako da se smjena nije mogla ni izglasati.

Također, na toj sjednici nije bio prisutan ni Dragan Čović, drugi zamjenik Predsjedavajućeg Doma naroda BiH (HDZ BiH) i član Kolegija iz, kako je navedeno, opravdanih razloga.

Također, upravo je Čović i na prošloj sjednici na kojoj je trebao biti smijenjen Špirić rekao da ne podržava ničiju smjenu, a danas su iz opozicije naveli i to da ni ta deveta sjednica nije završena, a već je počela deseta.

Na komentar opozicije da se ova sjednica završi, a raspiše druga hitna na kojoj bi se razmatrala Špirićeva smjena, on je rekao da ocjenu hitnosti vrši predsjedavajući, a da on nije dobio nikakav zahtjev koji bi mogao razmatrati.

S obzirom na to da je već sada zakazana hitna sjednica na kojoj se nalazi i tačka dnevnog reda koja se tiče njegove smjene, Špirić je onda u međuvremenu dobio zahtjev za razmatranje.

Kada je riječ o Špirićevoj smjeni u jednom trenutku je uslijedila prava konfuzija budući da se sjednica na kojoj je on trebao biti smijenjen kao zamjenik predsjedavajućeg nije održala u zakazano vrijeme – 16. februara nego dva dana kasnije kada je po smjeni rotacije on već postao predsjedavajući. Prvi zamjenik je postao Kemal Ademović koji je među inicijatorima smjene, a na zahtjevu su delegati naveli samo smjenu sa te funkcije bez imena i prezimena tako da se u jednom momentu i on zapitao da li to zapravo žele njega da se riješe. Detaljnije o tome čitajte ovdje.

Kada je riječ o novoj zakazanoj hitnoj sjednici 2. aprila na dnevnom redu će još biti Prijedlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine; Zahtjev Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku, kao i Zahtjev delegata u Domu naroda Džemala Smajića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku.