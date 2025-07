Vrijeme u narednim danima, kada stiže osvježeje i kiša?

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 39 stupnjeva.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 39 stupnjeva.

U petak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva.

U subotu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu zemlje do 25, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36, na jugu zemlje do 40 stupnjeva, informišu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.