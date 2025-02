Srebrenik- grad bosanskih banova i  kraljeva: Javni konkurs za dostavu književnih radova

U povodu obilježavanja 30 . godina obnoviteljskog rada ( 1995-2025) Bošnjačka zajednica kulture gradsko društvo Srebrenik dana 03.02.2025. objavljuje:

Javni konkurs za dostavu književnih radova na temu:

Srebrenik- grad bosanskih banova i kraljeva

I

Na konkurs se mogu prijaviti književni stvaraoci sa područja Grada Srebrenika koji pišu na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, a nisu do sada objavljivali svoje radove u printanom obliku niti književnim web portalima.

Svi zainteresovani učesnici na konkurs mogu dostaviti svoje radove iz oblasti proze – kratka priča do tri stranice kucanog teksta, poezije-jedna stranica kucanog teksta i eseja do tri stranice kucanog teksta. Svaki učesnik može poslati po jedan rad iz svake od navedenih oblasti.

II

Objavljivač javnog konkursa zadržava pravo korištenja prispjelih radova za priređivanje u svojim godišnjacima, analima, web stranici i sl.

III

Objavljivač javnog konkursa će u svrhu promocije književnog stvaralaštva nagraditi 10 najuspješnijih radova po mišljenju komisije i to:

– Najuspješnija tri rada iz oblasti proze-kratka priča, poezije i eseja za kategoriju osnovne škole

– Najuspješnija tri rada iz oblasti proze- kratka priča, poezije i eseja za kategoriju JU MSŠ Srebrenik

– Najuspješnija četiri rada iz oblasti proze- kratka priča, poezije i eseja ( 2 rada) za kategoriju iz reda ostalih stvaralaca

Autori dostavljenih radova mogu biti nagrađeni samo za jedan pristigli rad.

IV

Najuspješniji radovi bit će nagrađeni novčanim nagradom, knjigom, zahvalnicom i sl.) što će biti objavljeno prilikom utvrđivanja rezultata konkursa. Radovi učenika osnovnih škola i JU MSŠ Srebrenik pisani rukom nastavnika neće se uzimati u razmatranje, što će posebno procjenjivati stručna komisija.

Svi radovi se dostavljaju isključivo elektronskim putem-e mailom sa računara, na adresu redakcija@preporod-srebrenik.ba do 20.03.2025. g.

Učesnici konkursa radove šalju sa kratkom biografijom do pet redova kucanog teksta i podacima o imenu i prezimenu i adresi prebivališta.

Imena nagrađenih autora će biti objavljena do 15.04.2025. na stranici www.preporod-srebrenik.ba

Nagrađeni autori će naknadno biti obaviješteni o načinu realizacije sredstava.

V

Radovi koji vrijeđaju na rasnoj, vjerskoj, etničkoj ili spolnoj osnovi neće biti razmatrani.