U Parlamentu BiH predložene izmjene zakona kojim bi bile povećane plaće vojnicima, policajcima i namještenicima

Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine upućen je prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine kojim bi bile povećane plaće vojnika, policajaca i namještenika.

Ovaj prijedlog uputio je delegat Džemal Smajić navodeći kao razlog enormni i svakodnevni rast cijena, kao i odluke entitetskih vlada o povećanju minimalca u entitetima.

Tako je Vlada FBiH za ovu godinu povećala minimalac na 1.000 KM, dok u RS-u minimalna plaća onih sa završenom trogodišnjom srednjom školom iznosi 950 KM, a onih sa završenom četverogodišnjom srednjom školom 1.000 KM.

– Istovremeno, u institucijama Bosne i Hercegovine najniža plaća za NSS (nižu stručnu spremu) iznosi 720 KM, a vojnika 1.140 KM – navodi Smajić.

Prema onome šta je predložio, novi koeficijenti bi bili određeni za profesionalna vojna lica i to katergorije od vojnika do poručnika, za policijske službenike od policajca do mlađeg inspektora, te za zaposlenike u institucijama BiH od onih sa nižom stručnom spremom do samostalnog referenta sa višom stručnom spremom.

Za ovo bi u budžetu institucija BiH trebalo osigurati dodatna 64 miliona KM.

Prema predloženom, koeficijenti za vojnika bi bili povećani sa 1,4 na 1,6, a za policajca sa 1,6 na 1,8. Za one s nižom stručnom spremom, koji sada imaju plaću od 720 KM, koeficijent bi bio povećan sa 1,2 na 1,4, odnosno na plaću od 840 KM po trenutnoj osnovici, a po novoj osnovici koja čeka usvajanje ovogodišnjeg budžeta plaća bi bila otprilike 884 KM